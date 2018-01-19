Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выразила серьезные сомнения в отношении ликвидности и ценовой волатильности криптовалют и сопутствующих продуктов.

В ведомстве считают, что деятельность биржевых инвестиционных биткоин-фондов на данный момент не будет соответствовать требованиям регулятора, пишет ForkLog , ссылаясь на TechCrunch.

По словам директора отдела инвестиционного менеджмента SEC Далии Бласс, пока ряд проблем не будет решен, ведомство считает нецелесообразным для спонсоров биткоин-фондов подавать регистрационные заявки.

«Мы также попросили все организации, которые уже успели подать заявки, отозвать их», - заявила она и добавила, что в Комиссии обеспокоены широкими возможностями для манипуляций на рынке криптовалют и частым применением торговой стратегии арбитража.

Комиссия отмечает, что биткоин не регулируется однозначно и в деятельности различных криптобирж не хватает ясности и официальных норм регулирования.