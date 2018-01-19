В Комиссии обеспокоены широкими возможностями для манипуляций на рынке криптовалют.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выразила серьезные сомнения в отношении ликвидности и ценовой волатильности криптовалют и сопутствующих продуктов.
В ведомстве считают, что деятельность биржевых инвестиционных биткоин-фондов на данный момент не будет соответствовать требованиям регулятора, пишет ForkLog, ссылаясь на TechCrunch.
По словам директора отдела инвестиционного менеджмента SEC Далии Бласс, пока ряд проблем не будет решен, ведомство считает нецелесообразным для спонсоров биткоин-фондов подавать регистрационные заявки.
«Мы также попросили все организации, которые уже успели подать заявки, отозвать их», - заявила она и добавила, что в Комиссии обеспокоены широкими возможностями для манипуляций на рынке криптовалют и частым применением торговой стратегии арбитража.
Комиссия отмечает, что биткоин не регулируется однозначно и в деятельности различных криптобирж не хватает ясности и официальных норм регулирования.
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