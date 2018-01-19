Форум II FinProfit 2018 во второй раз соберет топ-менеджеров в сфере финансового маркетинга и управления продажами, а также коммерческих директоров и директоров по развитию финансовых компаний, банков, платежных систем, представителей FinTech индустрии.

В программе форума актуальные вопросы будущего цифрового маркетинга и развитие AdTech сервисов, формирования маркетинговых стратегий для продвижения финансовых продуктов, построения продуктивных долгосрочных взаимоотношений с клиентами, использования инновационных маркетинговых инструментов и сервисов, таких как искусственный интеллект (Artificial Intelligence), машинное обучение (Machine Learning), глубинный анализ данных (Data Mining) и другие темы.

Участники форума получат доступ не только к опыту ключевых российских игроков финансового рынка, но и к практическим кейсам коллег из европейских стран. Лучшие маркетинговые бизнес-практики будут освещены не только в формате дискуссии, но и в рамках мастер-классов и воркшопов.