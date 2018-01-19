Биржи Bitstamp и KuCoin временно приостановили вывод Ethereum из-за перегруженности и нестабильности сети.

Криптовалютная биржа Bitstamp приостановила вывод Ethereum на несколько часов, однако в скором времени уведомила пользователей об успешном решении возникшей проблемы.

Представители биржи KuCoin сообщили о перегруженности сети Ethereum и возможных задержках с выводом ETH, посоветовав пользователям использовать криптовалюту NEO, также известную как «китайский Ethereum», в качестве альтернативы. Кроме того, пользователей предупредили о высоких рисках торговли в условиях нынешней волатильности на рынке криптовалют, сообщает ForkLog .