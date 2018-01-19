Российская венчурная компания (РВК) и Сбербанк на базе ассоциации «ФинТех» приступили к разработке проекта по созданию платформы для искусственного интеллекта, которая будет использоваться в кол-центрах. Об этом рассказал генеральный директор РВК Александр Повалко в интервью ТАСС .

«Цель данного проекта — создание технологической платформы, используя которую можно было бы решать вопросы создания, программирования, вернее, обучения этих решений под речевой искусственный интеллект. Это будет доступная платформа, на которой можно делать и кол-центр для Сбербанка, и кол-центр для ТАСС», — сказал он.

Проект получит название iPavlov. Инвестиции РВК и Сбербанка суммарно оцениваются в 300 млн рублей, отметил Повалко.

По словам гендиректора РВК, первые результаты проекта могут быть представлены уже в этом году.