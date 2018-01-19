Банк «Русский Стандарт» представил исследование, посвященное прошедшим новогодним каникулам. Аналитики банка выяснили, какие направления отдыха были самыми популярными среди состоятельных клиентов и какие мероприятия вызвали интерес у тех, кто остался в столице.

Информацией о топ-направлениях путешествий клиентов в новогодние каникулы 2018 года поделилась компания по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг для премиальных клиентов банка «Русский Стандарт» RS TLS. В выборку для исследования были включены данные о 1,5 тыс. пользователей услуг RS TLS, которые именно в этом сезоне проявили наибольшую активность, статус клиентов — владельцы бизнеса, топ-менеджеры крупных компаний и селебрити.

В этом году среди направлений для новогодних путешествий странами-лидерами стали Россия, США, Франция, Австрия и Италия. Уточняется, что в путешествиях по России, на которую пришлось более половины туров, традиционно большинство состоятельных клиентов посещают Санкт-Петербург (40% от всех путешествий по РФ) и Москву (30%); на Сочи пришлось 10—15% от всех туров по стране. Среди других городов нет явного лидера, однако наблюдается рост популярности нового формата российских элитных курортов в Ростове-на-Дону, на Алтае, в Плесе, Истре.

Второе место у VIP-клиентов занимают США, причем каникулы проводят в совершенно разных штатах. «Выявить предпочтения внутри этой страны практически невозможно — настолько они разнообразны», — отмечают авторы исследования.

Франция, Италия и Австрия являются традиционными лидерами туристического направления для VIP-клиентов в любое время года, и последние новогодние каникулы не стали исключением. Клиенты предпочитают сочетание горнолыжного катания с парой дней в городском отеле.

Что касается тех клиентов, которые решили остаться в столице, то в пятерку самых популярных мероприятий в декабре 2017 года — январе 2018-го, по данным RS TLS, вошли балеты «Нуреев» и «Щелкунчик», фильм «Матильда», финал КВН и шоу-сказка на льду «Щелкунчик-2» Евгения Плющенко.

В целом пятерка самых популярных запросов в RS TLS в декабре — январе выглядит так: подбор и заказ авиабилетов, выбор и бронирование отелей, бронирование столика в ресторане, покупка театральных билетов, организация трансферов. В число самых интересных запросов на новогодние каникулы вошли организация ужина со звездой эстрады, поиск породы кота с короткими лапками и его приобретение в Москве, а также поиск гипоаллергенного питомца для детей. Ответом на последний запрос стал выбор щенка «дизайнерской породы» кокапу (кокер-пудель. — Прим. Банки.ру), следует из обзора «Русского Стандарта».

В этом сезоне был заметен некоторый рост активности в новогодние каникулы — в среднем около 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой дорогой новогодней поездкой стал тур на острова в Индийском океане. «Особенность в том, что клиент обратился в RS TLS днем 31 декабря и уже вечером (в новогоднюю ночь) вся семья улетела на отдых. Стоимость такого срочного тура превысила 2 миллиона рублей», — уточняют в банке.



Впрочем, как отмечает генеральный директор консьерж-службы банка «Русский Стандарт» RS TLS Ксения Колонина, «все меньше становится нетрадиционных, необычных запросов — состоятельные клиенты все чаще предпочитают комфортную классику, что особенно заметно было именно в эти новогодние каникулы».

