Самой инновационной компанией в рейтинге инноваций компаний разных странах мира по итогам прошлого года стала Apple. Таковы данные опроса консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

На втором месте списка снова неизменно следует Google.Третьей в рейтинге 2017 года стала Microsoft. В этот раз в топ-10 этого рейтинга произошли серьезные изменения, среди которых, например, появление китайского онлайн-ритейлера Alibaba, впервые вообще попавшего в список 50 самых инновационных компаний мира, пишет «Коммерсант» .

Соединенные Штаты лидируют по количеству самых инновационных компаний мира. В новом рейтинге из топ-50 самых инновационных компаний 27 являются американскими. Европа усилила свои позиции по сравнению с 2016 годом — представителей этого региона в списке стало 16 вместо 10. Штаб-квартиры семи из них расположены в Германии. А вот российских компаний в списке самых инновационных как не было, так и нет.

Бизнес начал все больше уделять внимание анализу больших данных, скорости внедрения новых технологий, а также мобильным продуктам и цифровому проектированию. Специалисты по инновациям посчитали такие направления, как новые продукты и новые услуги второстепенными.