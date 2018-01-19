Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Сафмар» вышел из капитала Промсвязьбанка , следует из материалов кредитной организации.

Он снизил долю участия в банке с 6,19% до 0%.

«Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 68 917 347 467 (шестьдесят восемь миллиардов девятьсот семнадцать миллионов триста сорок семь тысяч четыреста шестьдесят семь) штук; 6,19%. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 0 (ноль) штук; 0%», — говорится в сообщении.

Сделка по продаже акций была закрыта 18 декабря 2017 года.

Напомним, 15 декабря 2017 года ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию. «С целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности банка функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», — говорилось в сообщении пресс-службы.



В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств ФКБС.