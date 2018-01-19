Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» (НПФ, входит в пенсионную группу «Сафмар») продал 3,809% акций Промсвязьбанка и вышел из его капитала, сообщил представитель «Сафмара».

«Управляющие компании НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» продали акции Промсвязьбанка на бирже 14 декабря 2017 года. В соответствии с правилами биржи и законодательством расчеты по биржевым безадресным сделкам, которые могут проводить управляющие компании НПФ, проходят в режиме торгов Т+2. Фонды получили уведомление о продаже акций Промсвязьбанка 18 декабря 2017 года. На текущий момент у фондов группы «Сафмар» нет акций Промсвязьбанка», — говорится в релизе.

До совершения сделок НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» в совокупности владели 9,999% акций Промсвязьбанка.

Напомним, 15 декабря 2017 года ЦБ ввел в Промсвязьбанк временную администрацию. «С целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности банка функции временной администрации по управлению Промсвязьбанком возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», — говорилось в сообщении пресс-службы.

В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие ЦБ в качестве инвестора с использованием денежных средств ФКБС.