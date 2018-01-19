Эксперты китайской компании по кибербезопасности Netlab 360 обнаружили новую версию вируса Satori, которая заражает компьютер майнеров. В будущем вирус может получить более широкое распространение.

Как сообщает Coinfox , новая версия Satori внедряется в компьютеры майнеров и меняет адреса кошельков, куда перечисляются добытые монеты, на кошельки преступников. Опасность вируса заключается в том, что никаких других действий он не производит, и майнер может обнаружить проблему только после того, как на его кошелек не поступит нужное количество криптомонет.

На кошелек преступников поступило только чуть более 2 ETH, что соответствует $2000 по текущему курсу. За последние сутки червь добыл для мошенников 0,1558 ETH или $15,5.