Министерство финансов РФ подтвердило выбор Промсвязьбанка в качестве опорного банка для работы с гособоронзаказом, руководителем кредитной организации станет Петр Фрадков. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. В настоящий момент Фрадков возглавляет Российский экспортный центр (РЭЦ), сообщает RNS .

«Банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича», — сказал он.

Также Силуанов подтвердил, что в качестве опорного банка для работы с гособоронзаказом выбран Промсвязьбанк, в настоящий момент находящийся на санации Фонда консолидации банковского сектора.

«В соответствии с принятым решением о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам правительством Российской Федерации совместно с Банком России в качестве указанного банка определен Промсвязьбанк», — подвел итог Силуанов.

В четверг Минфин объявил о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам.



«Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование», — говорилось в сообщении министерства.

Газета «Коммерсант» сообщала, что правительство выбрало в качестве опорного банка для операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам именно Промсвязьбанк . Такой выбор стал неожиданным, ранее в качестве кандидатов на роль специализированного банка по обслуживанию ОПК назывались дочерние структуры Внешэкономбанка и подконтрольная «Ростеху» «Российская Финансовая Корпорация».

Отметим, Центробанк докапитализирует Промсвязьбанк в I квартале 2018 года и передаст его в собственность РФ. Банковское сопровождение государственного оборонного заказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями Промсвязьбанка, добавили в ЦБ.