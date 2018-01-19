Facebook (который владеет WhatsApp) запустил тестирование функции денежных P2P-переводов мессенджера, сообщает Hi-Tech Mail.Ru .

Система переводов построена на интерфейсе Unified Payments Interface (UPI), который позволяет бесплатно осуществлять денежные переводы между банковскими счетами. На начальном этапе служба обмена сообщениями будет поддерживать только платежи между пользователями.

Как сообщал Банкир.Ру, WhatsApp выпустил бесплатное приложение для бизнеса. С появлением приложения система переводов может быть впоследствии расширена в эту сторону.

В перспективе WhatsApp также, вероятно, планирует создать на базе переводов полноценную платежную систему, потому что именно она может приносить компании реальные деньги.