На 09.00 по мск курсы подавляющего большинства альткоинов демонстрируют рост. По данным СoinМarketСap , общая рыночная капитализация - $564,8 млрд.

Курс биткоина за сутки вырос на 1,16% и теперь составляет $11,465 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $192,7 млрд.

Курс Ethereum, второй криптовалюты, также вырос за 24 часа на 2,93% до $1,034 тыс. при капитализации $100,3 млрд.

Ripple поднялся в цене еще 14,22% за прошедшие сутки. Его курс составляет $1,6, а капитализация - $61,8 млрд.

Четвертая криптовалюта Bitcoin Cash подешевела к этому времени на 1,37% за последние 24 часа. Курс Bitcoin Cash - $1,775 тыс. при рыночной капитализации $30,045 млрд.