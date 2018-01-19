Кремль не принимал решение о назначении санируемого Промсвязьбанка опорным банком для сопровождения гособоронзаказа (ГОЗ) , это прерогатива правительства РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать данное решение он предложил обратиться с этим вопросом в Кабмин. «Это не решение Кремля. Это не прерогатива Кремля принимать такие решения», — сказал Песков.

Правительство совместно с ЦБ выбрало санируемый Промсвязьбанк для сопровождения гособоронзаказа и крупных госконтрактов, сообщил в пятницу министр финансов Антон Силуанов. Новая специализация банка будет совмещена с обычными операциями, заверили в пресс-службе ЦБ.

Промсвязьбанк с 15 декабря находится на санации у подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора. ЦБ предварительно оценивал объем необходимой Промсвязьбанку докапитализации в 100—200 млрд рублей. Банк будет докапитализирован и передан в собственность РФ в I квартале 2018 года, уточнили в ЦБ.