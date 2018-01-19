Держатели биткоинов могут с помощью Exodus получить причитающиеся им монеты Bitcoin Gold.
С обновлением версии 1.43.1 кошелька Exodus программа начала поддерживать 11 новых цифровых активов, в том числе Bitcoin Gold, Bancor, WeTrust и Wings.
Об этом сообщили разработчики криптовалютного кошелька в Тwitter.
Список криптовалют составляют: Bitcoin Gold (BTG), Status (SNT), 0x (ZRX), Bancor (BNT), iExec RLC (RLC), Edgeless (EDG), Wings (WINGS), FirstBlood (1ST), WeTrust (TRST), Matchpool (GUP) and Numeraire (NMR).
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