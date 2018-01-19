Morgan Stanley вслед за Goldman Sachs, TD Ameritrade и E*Trade начинает предоставлять своим клиентам услуги по клирингу фючерсов на биткоин CME Group и CВОЕ.

Как сообщает Anycoin , финансовый директор банка Джонатан Прузан прокомментировал, «нельзя сказать, что этот рынок отличается активностью, но основные институциональные клиенты хотят совершать деривативные транзакции».

Условия предоставления услуги не разглашаются, но Прузан говорит, что при формировании маржинального уровня учли волатильность нового класса активов.