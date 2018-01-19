Включение банковских клиентов, заподозренных в сомнительных операциях, в черный список с запретом на проведение операций оказалось не столь эффективной мерой. Для возобновления банковского обслуживания попавшим в него клиентам зачастую достаточно сменить юрлицо, выяснил «Коммерсант».



Клиенты банков, получившие отказы в обслуживании по подозрению в нарушении 115-ФЗ, начали формировать судебную практику. И пока она складывается не в пользу банков. Знаковым можно назвать решение Арбитражного суда Челябинской области в споре ИП Евгения Васильченкова с Модульбанком, в котором суд неожиданно встал на сторону клиента. В августе 2017 года банк отказал ему в открытии счета как ИП, поскольку Васильченков являлся участником и руководителем двух компаний — бывших клиентов банка, получивших отказ в обслуживании из-за сомнительных операций. На этом основании банк счел, что характер деятельности клиента может быть связан с отмыванием денег, полученных преступным путем. Однако суд решил, что сомнительная деятельность юрлица не является достаточным основанием для отказа в открытии счета ИП, зарегистрированного руководителем и учредителем подозрительной компании, и обязал банк открыть Васильченкову счет.

Решение не вступило в законную силу, банк намерен подавать апелляционную жалобу. Там уверены в своей правоте: «Если у нас есть информация о том, что компании с одним и тем же учредителем проводят сомнительные операции, мы не работаем с такими клиентами». Однако обосновать свое право на отказ в открытии счета банку будет непросто, считают юристы.

«По закону участник общества не отвечает по обязательствам общества, следовательно, и учредитель компании, ставший ИП, не имеет отношения к старым «грехам» компании», — отмечает глава коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.

Такое решение суда создает риски массового обхода черного списка сомнительными клиентами через перерегистрацию, говорят эксперты.

В Росфинмониторинге видят риски обхода сомнительными клиентами черного списка через смену юрлиц и готовы рассмотреть возможность системного решения проблемы. По словам собеседника газеты в Росфинмониторинге, чтобы исключить подобные ситуации в будущем, можно было бы рассмотреть вариант включения в формы с сообщением о причинах отказа, передаваемые банками, информации о руководстве и бенефициарах компаний. Пока же банки, по его мнению, могут на добровольных основаниях отражать эту информацию при направлении сведений об отказе.

В отсутствие централизованного механизма борьбы банки используют заградительные тарифы. «Другой вариант — не отказывать заведомо сомнительному клиенту в открытии счета, но отказывать в проведении операций», — отметил партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

При этом банкиры готовят обращение от лица Ассоциации российских банков (АРБ) в Верховный суд, чтобы он представил свою позицию в отношении правомерности отказов «переродившимся клиентам» в виде постановления пленума Верховного суда. Им обязаны руководствоваться суды нижестоящих инстанций при вынесении решения. Это позволит избежать формирования разнонаправленной судебной практики.