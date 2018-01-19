Директор департамента кадровой политики Центробанка РФ Александр Осипов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

«Директор департамента кадровой политики Банка России Осипов Александр Александрович с 19 января 2018 года покинул свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России», — поясняется в сообщении.

Осипов занимал должность руководителя департамента кадровой политики с 25 сентября 2017 года.

Исполняющим обязанности директора департамента кадровой политики ЦБ назначен заместитель директора Павел Панкин.



По информации на сайте регулятора, работу департамента кадровой политики курирует заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский. В июле 2017-го ЦБ анонсировал его переход на этот пост с должности директора департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом.