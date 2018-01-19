Около 45% участников социологического опроса Торгово-промышленной палаты не обращалась за государственной поддержкой в институты развития.

Более 37% предпринимателей неоднократно обращались за поддержкой в институты развития, большинство из них рассчитывали получить финансовую поддержку, сообщает «Российская газета» .

По словам директора департамента по инвестициям и инновациям ТПП РФ Алексея Вялкина, предприятий, получивших финансовую поддержку 150 млн рублей и выше из числа участников опроса нет.

«11 участников опроса получили финансовую поддержку до 50 млн рублей и большинство из них удовлетворено ее качеством. Практически 90% участников опроса обращались за финансовой поддержкой в объеме до 10 млн рублей, при этом 23% ее не получили, а 21%т - считает ее неудовлетворительной», - заключил он.

К числу наиболее популярных у предпринимателей институтов развития опрос выявил Россельхозбанк, «Корпорацию МСП», при этом МСП Банк выделяется как отдельный институт развития, Фонд содействия инновациям и «Сколково». Значимым источником поддержки бизнеса стали региональные фонды поддержки.