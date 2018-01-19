Индекс Мосбиржи в пятницу, 19 января, впервые в истории превысил 2 300 пунктов. В ходе утренних торгов индикатор поднимался до 2 306,79 пункта.

По состоянию на 12:30 мск индекс Мосбиржи демонстрировал снижение — на 0,45% до 2 287,18 пункта. Индекс РТС к этому времени потерял 0,46%, составив 1 273,39 пункта.

Индекс Мосбиржи обновляет исторические максимумы второй день подряд. В четверг индекс поднялся выше предыдущего рекордного значения, зафиксированного на отметке 2 293,99 пункта 3 января 2017 года.

Перед открытием российского фондового рынка в пятницу сложился негативный внешний фон, указывает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Так, нефть марки Brent отступила в район 68,6 доллара за баррель, несмотря на очередное снижение запасов углеводородов в США. Дополнительным фактором, способствующим продажам, он называет желание части игроков в преддверии выходных зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. «В дальнейшем открытие европейских площадок, которое пройдет на фоне данных по индексу цен производителей в Германии, может поддержать наши бумаги и позволить рынку отыграть часть потерь. При этом мы не исключаем, что с середины торгов на рынке энергоносителей начнут преобладать покупки, что приведет к волне восстановления и поможет нефти марки Brent отыграть отметку 69 долларов. Во второй половине сессии внимание инвесторов переключится на новости из США, где кроме индекса настроений потребителей Мичиганского университета продолжит выходить статистика компаний в рамках сезона отчетности, которая и определит динамику нашего рынка в последние часы торгов», — отмечает эксперт.