Сбербанк изучает инициативу президента РФ Владимира Путина по запуску специальной ипотечной программы для семей с двумя детьми, заявил глава финучреждения Герман Греф на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Сейчас мы пытаемся оценить последнюю инициативу президента и правительства в отношении субсидирования ипотеки для семей со вторым и третьим ребенком. Я думаю, как только механизм этого субсидирования правительством будет сформулирован, мы точно постараемся определить, дать прогноз по тому, какой объем будет. Но, по всем предварительным оценкам, этот год будет тоже рекордным с точки зрения роста спроса на жилье и ипотеки», — отметил он.