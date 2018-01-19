Сбербанк ожидает снижения ставок по кредитам в России в 2018 году примерно на 2 процентных пункта, заявил глава финучреждения Герман Греф на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«В прошлом году ставки очень сильно пошли вниз. Примерно на два процентных пункта за год в среднем все ставки упали в силу падения инфляции, соответственно, и ставки рефинансирования Центрального банка. Перспектива такая же на этот год, собственно говоря. Здесь есть две новости. Первая, хорошая, что доступность кредитования увеличивается. Мы увидели рекордный рост ипотеки за прошлый год, и у нас достаточно позитивный прогноз по ипотеке на этот год», — сказал Греф.