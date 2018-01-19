После роста российского рынка на 0,9% в четверг, почти до 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, в пятницу мы ожидаем временной коррекции вниз. Фондовые индексы развивающихся рынков, поддержанные стабильными результатами макростатистики Китая, общим ослаблением доллара к мировым валютам, показали рост в 0,4% по индексу MSCI. Касательно доллара ситуация продолжает развиваться, исходя из опасений инвесторов в том, что Китай прекратит покупать госдолг США. Поэтому на торгах в четверг доходность 10-летних гособлигаций США увеличилась на 4 б.п. до 2,62%.

Как мы прогнозировали ранее, запасы сырой нефти в США снизились на 6,8 млн барр., что помогает рублю торговаться ниже 57 за доллар. На следующей неделе пройдут основные налоговые платежи, что также играет в пользу укрепления рубля. Отметим, что инвесторы пока игнорируют вербальные интервенции о введении новых санкций против России, и приток иностранной ликвидности на российский рынок продолжает поступать.