Менее чем за десятилетие хакеры украли $1,2 млрд в биткоинах и Ethereum, заявил директор по финтех-стратегии Autonomous Research Лекс Соколин.

По его словам, хищение криптовалют превратилось в индустрию с прибылью порядка $200 млн в год. Хакеры скомпрометировали более 14% всех запасов биткоина и Ethereum.

Как сообщает Bloomberg , в опасности могут находиться и сами блокчейны. Поскольку рынок незрелый, блокчейны могут быть даже более уязвимы, чем другое программное обеспечение. Их тысячи, каждый со своими ошибками. Но взлом блокчейн может быть сложнее, чем взлом базы данных.

В декабре южнокорейская криптовалютная биржа Youbit объявила о закрытии и начале процедуры банкротства после того, как во второй раз за год оказалась жертвой хакеров. Неизвестные злоумышленники тогда похитили около 17% активов площадки. В том же месяце майнинг-сервис NiceHash заявил, что хакеры похитили $60 млн из кошелька компании.

Уязвимостям подвержены и смарт-контракты. 17 июня 2016 года произошла одна из самых масштабных на тот момент атак в криптоиндустрии — из-за ошибки в коде перспективный и очень популярный проект The DAO лишился более $60 млн.

При этом сфера кибербезопасности может стать очень прибыльной. По данным WinterGreen, рынок ПО, услуг и аппаратных решений для защиты блокчейнов может вырасти до $355 млрд. Для сравнения, в 2017 году он составлял «всего» $259 млн.