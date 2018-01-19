Отрицательная разница между активами и обязательствами банка «Европейский Стандарт» составляет около 242,3 млн рублей. Такие данные временной администрации на день отзыва лицензии у финучреждения (4 декабря 2017 года) с учетом проведенного обследования приводятся в пятницу, 19 января, на сайте ЦБ.

Так, активы банка оцениваются в сумму порядка 1 млрд 199,5 млн рублей, при этом по статье «чистая ссудная задолженность» значится только 758 тыс.

Обязательства банка достигают 1 млрд 441,8 млн рублей. Основная сумма приходится на статью «средства клиентов, не являющихся кредитными организациями»: чуть больше 857,5 млн, при этом в графе «вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей» значится только 6 тыс. рублей.

Отметим, что, объявляя о начале расчетов с клиентами «Евростандарта» по вкладам, Агентство по страхованию вкладов, которое решило производить выплаты самостоятельно, без привлечения банков-агентов, не указало в сообщении сумму обязательств банка перед вкладчиками по реестру, как обычно делает в подобных случаях.

На этой неделе СМИ написали, что в банке «Европейский Стандарт» применялась схема с подставными вкладчиками: ее суть в том, что в реальности деньги не вносятся, но граждане после краха банка обращаются за страховкой в АСВ.

В опубликованном сегодня отчете по «Евростандарту» оценка временной администрацией как активов, так и обязательств банка оказалась примерно на 300 тыс. рублей выше аналогичных сумм в отчетности самой кредитной организации на дату отзыва лицензии. Итоговые оценки «дыры» различаются незначительно и составляют около 242,3 млн рублей.

Объясняя отзыв лицензии у «Евростандарта», Центробанк отмечал, что бизнес банка был ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой регулятору. Также ЦБ указывал, что в ноябре-2017 был установлен факт хищения из кассы банка крупной суммы денежных средств. В результате доформирования необходимых резервов под фактически отсутствующие активы произошло существенное сокращение размера собственных средств банка. Также ЦБ заподозрил руководство и собственников банка в сделках по выводу ликвидных активов.



На сайте Центробанка сообщается, что Арбитражный суд Москвы 26 декабря 2017 года принял заявление регулятора о признании банка «Европейский Стандарт» банкротом.