Внешний долг РФ на 1 января 2018 года составил 529,1 млрд долларов, свидетельствует предварительная оценка Банка России. По сравнению с началом 2017 года показатель увеличился на 15 млрд долларов, или 2,9%.

Как поясняют в ЦБ, рост внешней задолженности России был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний. Внешняя задолженность банков, напротив, уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня, отмечается в сообщении.



Ранее Центробанк сообщил, что операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств стали основным источником чистого оттока капитала, который по итогам 2017 года вырос в 1,6 раза до 31,3 млрд долларов.