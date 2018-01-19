Совет директоров Центробанка принял решение о гарантировании непрерывности деятельности Промсвязьбанка , Бинбанка и «ФК Открытие» , сообщили в пресс-службе регулятора.

«Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (рег. № 3251) в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности публичного акционерного общества «Бинбанк» (рег. № 323) в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности публичного акционерного общества банк «Финансовая Корпорация Открытие» (рег. № 2209) в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка», — отмечается в сообщении.

Банк России за последние пять месяцев взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора три крупных российских банка. В августе и сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка . В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемого банка.