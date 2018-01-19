Банк России с 19 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АлтайБизнес-Банка (регистрационный номер 2388, Барнаул), сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении ЦБ.

Проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества, отмечается в сообщении.

«Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — уточняет регулятор.

Банк России неоднократно применял в отношении АлтайБизнес-Банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения, отмечает ЦБ.

«Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. Более того, возникший в 2017 году корпоративный конфликт между акционерами банка препятствовал стабилизации финансового положения кредитной организации, что свидетельствовало о бесперспективности его дальнейшего функционирования», — поясняется в релизе регулятора.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АлтайБизнес-Банка с рынка банковских услуг, резюмирует ЦБ.

В соответствии с приказом Банка России в АлтайБизнес-Банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



АлтайБизнес-Банк — участник системы страхования вкладов.

