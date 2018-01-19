Годовая инфляция в России в I квартале 2018 года будет находиться вблизи уровня, зафиксированного в прошлогоднем декабре. Такой прогноз Банка России содержится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен».

«С учетом текущих тенденций в I квартале 2018 года годовая инфляция будет находиться вблизи уровня декабря 2017 года», — отмечается в обзоре. В декабре годовая инфляция стабилизировалась на уровне 2,5%, напоминает регулятор.

В ЦБ ожидают, что в дальнейшем возвращению годовой инфляцию к цели будет способствовать действие ряда факторов.

«По мере того как запасы высокого урожая будут исчерпаны, ожидается корректировка цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, возможно некоторое ускорение темпов роста цен производителей вслед за произошедшим увеличением мировых цен на нефть», — говорится в документе.

Создавать условия для приближения инфляции к 4%, согласно прогнозу Центробанка, в этом году также будет дальнейшее восстановление потребительской активности.

«При отсутствии значительных колебаний на мировых сырьевых, товарных и финансовых рынках на горизонте года инфляция, как ожидается, постепенно приблизится к целевому уровню», — сообщает регулятор.

Согласно данным Росстата, в 2017 году инфляция в России составила 2,5% , став рекордно низкой в новейшей истории страны.

Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев в четверг, 18 января, сообщил, что годовая инфляция в России в настоящее время замедлилась до 2,3%. По его словам, к концу III квартала 2018 года годовая инфляция будет находиться вблизи 3%, а к концу IV квартала вырастет почти до 4%, но не достигнет таргета.