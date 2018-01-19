Центробанк докапитализирует Промсвязьбанк в I квартале 2018 года и передаст его в собственность РФ, сообщили в пресс-службе регулятора.



«В течение первого квартала 2018 года ПАО «Промсвязьбанк» будет докапитализировано и передано в собственность Российской Федерации. Банк станет опорным банком по обслуживанию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Масштабы деятельности банка позволяют ему обслуживать широкий круг предприятий данного сектора», — говорится в релизе.

При этом банковское сопровождение государственного оборонного заказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями Промсвязьбанка.



«ПАО «Промсвязьбанк» специализируется на обслуживании и кредитовании предприятий реального сектора, в том числе обрабатывающей промышленности и машиностроения, одновременно банк имеет возможность предлагать предприятиям зарплатные проекты и полный спектр кредитования для физических лиц, имеет широкую филиальную сеть и представительства за рубежом (в Индии и Китае), то есть характер его деятельности отвечает целям и задачам осуществления соответствующего банковского обслуживания и сопровождения в рамках федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», — заключили в ЦБ.

Ранее Министерство финансов РФ подтвердило выбор Промсвязьбанка в качестве опорного банка для работы с гособоронзаказом, руководителем кредитной организации станет Петр Фрадков.