Бизнес, который вышел из «тени» и легализовал свою деятельность, необходимо освободить от уголовной ответственности за незаконное предпринимательство, сообщил в пятницу журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Для легализации бизнеса бизнес-омбудсмен предлагает создать условия для более простой регистрации, оплаты налогов и снятия с учета, сообщает ТАСС .

По его словам, тех, кто выйдет в свет, начнет производить официально, зарегистрируется и покажет свои обороты, надо освободить за прошлые годы от ответственности по некоторым уголовным статьям.

«Мы сегодня целую программу предлагаем по легализации «гаражной» экономики... Если это реализовать, то в Ульяновской области образуется очень серьезный кластер экономики простых вещей, связанных с переработкой дерева и мебельной промышленности», - добавил Титов.

В Ульяновске создается первый отраслевой бизнес-парк производителей мебельной промышленности. Главная цель его создания - вывод бизнеса из гаражных кооперативов, организация условий для роста в регионе крупных мебельных предприятий, а также развитие внутриотраслевой кооперации между субъектами этого рынка.