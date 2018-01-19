За прошедшие сутки курс биткоина повысился на 1,77% и теперь составляет $11,762 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $196,2 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 18.00 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 0,84% до $1,063 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $103,2 млрд.

Курс Ripple упал еще на 0,18% за сутки. Он составляет $1,6 при капитализации $62,1 млрд.

Bitcoin Cash снизился на 3,47% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет $1,802 тыс. Капитализация криптовалюты - $30,4 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $578,9 млрд.