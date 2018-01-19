Биткоин создали американские спецслужбы для того, чтобы финансировать собственные операции по всему миру, заявила соучредитель «Лаборатории Касперского» и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.



«Биткоин — проект американских спецслужб, который был создан для быстрого финансирования деятельности разведки США, Великобритании и Канады в разных странах мира», — утверждалось в презентации, подготовленной для лекции Касперской на открытии учебного центра в Университете ИТМО в Санкт-Петербурге, сообщает Sputnik International.

По мнению Касперской, биткоин представляет собой «доллар 2.0», а его создатель, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, — на самом деле группа американских разработчиков криптосистем.

В презентации также говорилось, что смартфоны представляют собой устройства, способные шпионить за владельцем.