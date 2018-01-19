Валютный рынок

Наталия Шилова, директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка:

Ключевым событием следующей недели для российской валюты станет первая выплата налогов в 2018 году. Максимальное влияние данный фактор окажет, по нашим оценкам, во вторник – среду, учитывая что последний день уплаты НДПИ в бюджет – четверг. Возможно незначительное давление на рубль из-за коррекции цен на нефть, однако значимых движений на нефтяном рынке мы не ожидаем. На мировом рынке ждем публикации опережающих индикаторов по Еврозоне и заседания ЕЦБ. Однако данные, вероятно, продолжат показывать улучшение экономики региона, что будет подогревать спрос на рисковые активы в целом. В результате российская валюта может несколько укрепиться, ждем колебаний в пределах 55,80-56,90 рублей

Нефтяной рынок

Антон Покатович, главный аналитик Бинбанка:

Нефтяные котировки завершают неделю коррекцией до уровня 68,7$. Полагаем, что понижательное движение нефтяных цен может наблюдаться и на следующей неделе – инвесторы продолжат снижать объемы своих длинных позиций. Также давление на котировки оказывают данные отчетов ОПЕК и МЭА. Несмотря на подтверждение своих позитивных прогнозов об устойчивом росте нефтяного спроса в 2018 году оба источника пересмотрели свои прогнозы по росту производства нефти вне ОПЕК в сторону их повышения. В результате ОПЕК ожидает рост производства вне ОПЕК на 1,15 млн барр./сутки, в МЭА прогнозируют рост на 1,7 млн барр./ сутки в 2018 году. Сопоставимые объемы роста предложения заложены в наш базовый прогноз, что позволяет нам сохранять наш взгляд на нефтяной рынок и ожидать коррекции цен в среднесрочной перспективе трех месяцев. В перспективе следующей недели мы ожидаем движения цен в диапазоне 67,9-69,2$. Вероятно, следующая неделя будет для нефтяного рынка низко волатильной – инвесторы сосредоточат свое внимание на Мировом экономическом форуме в Давосе.