Центробанк требует от экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых продать контрольный пакет в банке «Возрождение» до середины февраля, пишет «Коммерсант».

Глава совета директоров «Возрождения» Отар Маргания 16 января встречался с зампредами ЦБ Ольгой Поляковой и Дмитрием Тулиным для обсуждения будущего банка. «На совещании было четко обозначено, что братья Ананьевы должны выйти из числа акционеров банка не позднее середины февраля, ЦБ будет следить за тем, чтобы это не была формальная сделка», — рассказал газете источник, знакомый с итогами встречи.

По данным издания, ЦБ крайне недоволен обстоятельствами расставания Ананьевых с ключевым активом — Промсвязьбанком — и требует, в частности, смены не только владельцев, но и команды «Возрождения», чтобы там не осталось менеджеров, связанных с братьями Ананьевыми.

Вопрос о немедленной продаже «Возрождения» был поставлен регулятором сразу после решения о передаче Промсвязьбанка в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) 15 декабря. По закону это должно быть реализовано в течение 90 дней, но в данном случае регулятор ужесточил требования по сроку исполнения предписания.

Между тем в «Возрождении» утверждают, что никаких предписаний об изменении этого срока не было. «Основные акционеры действуют в рамках предписания ЦБ, согласно которому они должны сократить свою долю в акционерном капитале банка «Возрождение» в течение 90 дней, — говорится в комментарии (есть в распоряжении редакции Банки.ру) предправления банка «Возрождение» Марка Нахмановича. — Предписаний об изменении этого срока не было. Правление банка находится в постоянном непрерывном контакте и взаимодействии с регулятором с 15 декабря (с первого дня введения временной администрации в Промсвязьбанке)».

Ананьевы и сами начали переговоры о продаже «Возрождения» еще до потери ПСБ, но до сих пор они были безуспешными. «Осенью Ананьевы обсуждали возможность продажи пакета Отару Маргании (до 2015 года владел блок-пакетом банка и продал его Ананьевым) с возможностью в будущем обратного выкупа, однако регулятор не одобрил этот вариант», — говорит собеседник газеты.



По информации издания, возможность продажи «Возрождения» обсуждалась также с Альфа-Банком, Совкомбанком, банком «Уралсиб» и группой ВТБ.

Впрочем, в отведенный ЦБ срок без тщательного due dilligence никто из перечисленных игроков приобретать банк не готов. «У банка, учитывая историю с ПСБ, могут оказаться скелеты в шкафу, которые могут стать неприятным сюрпризом для потенциальных покупателей, — говорит один из источников издания в перечисленных банках. — Например, у «Возрождения» есть кредиты структурам «Промсвязькапитала» (около 30 миллиардов рублей), которые пока обслуживаются, но с учетом последних событий, скорее всего, должны быть переведены в более низкую категорию качества, а значит, дорезервированы».

В ВТБ газете сообщили, что не планируют приобретать банк «Возрождение». «У нас нет свободного капитала на такую покупку», — отметил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. В Альфа-Банке сообщили, что не могут ничего добавить к комментариям члена совета директоров Альфа-Банка Петра Авена . Накануне он заявил: «Мы не знаем ничего про банк «Возрождение», что он из себя представляет… поэтому никакого интереса у нас быть не может и не могло быть». В «Уралсибе» отказались от комментариев.

По словам экспертов, если акционеры банка не смогут в сжатые сроки найти покупателя и выполнить предписание ЦБ, регулятор может пойти на радикальные меры. В частности, банк перейдет под управление временной администрации ЦБ. В дальнейшем не исключена его передача рыночному инвестору, наиболее вероятным из которых собеседники газеты называют Альфа-Банк.