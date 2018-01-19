Заместитель председателя Правления КБ «Кубань Кредит» Александр Калинич принял участие в заседании Комитета по малому и среднему бизнесу Ассоциации банков России (Ассоциация «Россия»), которое состоялось 18 января 2018 года в городе Москве.

В работе Комитета также участвовали: президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, председатель комитета Ассоциации банков России по малому бизнесу Василий Высоков, член правления, руководитель дирекции управления рисками АО «Корпорация МСП» Сергей Сучков и представители кредитно-финансовых организаций страны, входящих в состав Ассоциации «Россия».

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с услугами банков субъектам малого и среднего бизнеса, а также взаимодействие с Центральным банком РФ (Банком России), институтами развития и общественными организациями в целях стимулирования кредитования субъектов МСП.

По итогам совещания был утвержден план работы на 2018 год и определен вектор поддержки субъектов малого и среднего бизнеса кредитными организациями страны.

«На сегодняшний день кредитование субъектов малого и среднего бизнеса активно развивается. Эффективные меры поддержки этого сегмента экономики принимаются на государственном уровне – вводятся в действие новые механизмы и программы стимулирования кредитования МСБ. Банк «Кубань Кредит» предлагает субъектам МСБ региона развитую линейку кредитных продуктов, конкурентоспособные ставки и участие в программах государственного субсидирования с увеличением сроков кредитования.

В частности, «Кубань Кредит» включен в список уполномоченных Банков Министерства сельского хозяйства РФ, предоставляющих заемные средства по программе льготного кредитования субъектов АПК по ставке от 1 до 5% годовых, а также является единственным банком в Южном федеральном округе, уполномоченным выдавать долгосрочные кредиты по программе Корпорации МСП «6,5%» сроком на 3 года по ставке 9,6 и 10,6%»,- сообщил заместитель председателя Правления КБ «Кубань Кредит» ООО Александр Калинич.