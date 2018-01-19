Выплаты клиентам АлтайБизнес-Банка, лишенного лицензии 19 января, начнутся не позднее 2 февраля 2018 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Такие заявления могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 25 января 2018 года», — отметили в АСВ.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на 19 января 2018 года.