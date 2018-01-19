18 января, состоялось заседание комитета Ассоциации банков России по малому и среднему бизнесу, где обсуждались вопросы взаимодействия с регулятором, институтами развития и общественными организациями в целях стимулирования кредитования субъектов МСП.

Президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский заявил, что тема поддержки кредитования субъектов МСП должна стать одной из основных в работе, говорится в сообщении Ассоциации.

«Мы не сможем идти по пути развития экономики без малого бизнеса. Необходима господдержка не только малых и средних предприятий, но и банков, которые активно участвуют в их кредитовании», - отметил он.

«Мы видим, что банки повернулись лицом к малому и среднему бизнесу, кредитование этого сегмента развивается. Со своей стороны Ассоциация будет оказывать всяческую поддержку банкам, которые занимаются решением этой важной государственной задачи», - добавил Георгий Лунтовский.

Также было решено уделить большое внимание аналитической работе, повышению эффективности взаимодействия с Корпорацией МСП, развитию нефинансовых продуктов для малого и среднего бизнеса, а также проведению активной информационной политики.