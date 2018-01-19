С начала года рубль отстает от большинства валют, которые укрепляются против доллара.

Курс валютной пары RUR/USD на торгах снова стремится вниз и продолжает колебания в диапазоне 56-56,5. Рубль доказывает, что он укрепляется не просто по ситуативным факторам, а для этого есть объективные предпосылки. Курс доллара США к рублю будет колебаться в районе позиции в 56-57 рублей, прогнозирует Сергей Федоров, эксперт «Международного финансового центра».

По словам Натальи Мильчаковой, заместителя директора аналитического департамента Альпари, пара доллар/рубль в пятницу с утра открылась немного ниже вчерашнего закрытия, но к середине дня доллар начал немного подрастать.

«В настоящее время за американский доллар на Московской бирже дают 56,51 руб., таким образом, рубль потерял к середине дня 0,16% по отношению к «американцу». А евро подорожало немного существеннее – за евро на бирже дают 69,325 руб., что на 0,57% выше вчерашнего закрытия. Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 20 января, на воскресенье и понедельник, 22 января, составляют 56,59 руб. за доллар США и 69,4 руб. за евро», - прогнозирует эксперт и добавляет, что у доллара пока нет активных стимулов для роста, коррекция цены на нефть не слишком влияет на пару доллар/рубль, а вот у евро есть потенциал для усиления.

Рублевые пары незначительно растут, за один доллар на бирже предлагают около 56,52 руб., за один евро – 69,32 руб., сообщает Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари. Пока восхождение рубля приостановилось, однако как только цены на нефть снова вернутся к росту, рубль может укрепиться по отношению к доллару еще сильнее. Динамика к евро останется скромной из-за активного движения европейской валюты вверх.

«Месяц подходит к концу и скоро февраль, все находятся в ожидании новых санкций: от того, какими они окажутся, будет зависеть и динамика рубля. В связи с этим строить долгосрочные прогнозы по «россиянину» сейчас бессмысленно. В течение дня ослабление рубля продолжится», - прогнозирует она.

«Рубль консолидируется с небольшим нисходящим уклоном после вчерашнего роста. Пара доллар/рубль обосновалась в районе 56,50 руб., затаившись в ожидании более значимых драйверов. До конца сегодняшней сессии котировки будут оставаться в пределах знакомого диапазона. Об улучшении технического настроя пары можно будет говорить только в случае успешного тестирования сопротивления в районе 56,80-56,90 руб.», - анализирует Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс.