Центральный банк России с 19 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 16,72 коп., до 56,7597 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,2582 руб., что выше предыдущего дня на 8,52 коп. Торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро.

На валютной секции Московской биржи, несмотря на существенную просадку на рынке энергоносителей, не ожидается сильного ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам, прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

По его словам, сдерживающим фактором для роста доллара и евро станет налоговый период, пик которого приходится на 25 января, когда пройдут выплаты по НДПИ. В результате предложение валюты со стороны экспортеров будет повышенным. Учитывая это, а также рост пары EUR/USD на международном валютном рынке, ожидается в начале торгов консолидация американской валюты у уровней вчерашнего закрытия и умеренного роста евро по отношению к рублю. В дальнейшем российская валюта может быть поддержана восстановлением рынка энергоносителей, что позволит «медведям» в долларе перехватить инициативу и сделать еще один шаг к минимумам прошлого года.

«Учитывая, что определенную поддержку рублю начинает оказывать приближающийся налоговый период, то курс рубля может открыться незначительным снижением против иностранных валют. Для налоговых выплат экспортеры будут продавать валюту», - поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари.

Как анализирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер», возможно, на старте дня российский рынок попытается выйти в плюс, но затем желание зафиксировать прибыль может оказаться сильнее. Рубль будет относительно стабильным, так как любые факторы его укрепления компенсируются валютными покупками Минфина. На внешних рынках обеспокоенность по поводу срыва финансирования американского правительства может вновь разрастись, если демократы смогут показать свою возможность заблокировать временный законопроект в Сенате США.