По итогам работы в 2017 году Россельхозбанк направил на поддержку российского агропромышленного комплекса 1,1 трлн рублей.

Предприятиям растениеводства было выдано 190 млрд рублей, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности – 175 млрд рублей, предприятиям животноводства – 121 млрд рублей. Как уточняет кредитная организация, из общего объема выдач 237 млрд рублей было направлено на инвестиционные цели.

Также, в 2017 году была оказана поддержка отрасли в рамках программы льготного кредитования АПК на сумму порядка 211 млрд рублей.