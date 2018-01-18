Согласно данным, впервые предоставленным CoinМarketСap во вторник, 16 января, сейчас показатель суточного объема торгов криптобиржи Upbit составляет $8,519 миллиарда. Самыми популярными валютами на бирже являются Ripple (25,51% общего объема торгов), Status (18,02%) и Cardano (17,03%). Биткоин занимает лишь четвертое место с 9,76%. В целом торговая площадка предлагает пользователям уже 214 криптовалют.

Как сообщает Coinfox , рост торгов на бирже продолжается на фоне ожиданий возможного ужесточения криптовалютного регулирования в Южной Корее. В минувший четверг, отвечая на вопросы в парламенте, глава Комиссии по финансовым услугам Чой Йонг-ку заявил, что правительство по-прежнему рассматривает два варианта действий: закрыть только те биржи, которые нарушают закон, или вообще закрыть все.

Оператором южнокорейской криптобиржи Upbit стала компания Dunamu Inc, которая в 2015 году получила около $28 миллионов инвестиций от корпорации Kakao, владеющей одноименным мессенджером. В конце декабря прошлого года биржа сообщила, что будет выполнять все требования правительства в рамках государственного регулирования, а также создаст безопасную и прозрачную торговую среду с помощью усиления мер саморегулирования. 11 января Upbit подала заявку на вступление в корейскую Ассоциацию блокчейна.