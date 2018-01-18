Проект дал старт новому этапу программы УБРиР «Дети верят вы чудо», направленному на социальную адаптацию воспитанников детских домов и разработанному психологами совместно с финансовыми экспертами УБРиР.

Основная задача проекта «Азбука покупок» — повышение уровня социальной грамотности воспитанников детских домов при посещении супермаркетов, в частности, решение мелких бытовых задач, таких как распределение бюджета, планирование расходов на продукты питания и приготовление пищи. Вместе с маркетологом УБРиР и специалистом по правильному питанию дети разобрались в вопросах ценообразования продуктов, поговорили об основах формирования продуктовой корзины, распределении денежных средств и на практике применили полученные знания.

Мероприятие прошло в три этапа. На первом этапе специалист по правильному питанию рассказал ребятам, как отличить полезные продукты от вредных, как правильно подбирать и сочетать продукты, чтобы еда была не только вкусной, но и полезной. Также дети узнали, какие продукты нужно выбирать, чтобы питаться качественно, разнообразно и при этом экономично.

После лекции ребята пришли в супермаркет, чтобы на практике отработать полученные знания, где под руководством специалиста выбрали продукты для приготовления ужина. Чтобы научить ребят экономично расходовать деньги, каждому воспитаннику была выделена ограниченная сумма, на которую он мог выбрать товары с оптимальным соотношением цены и качества. Оказавшись за пределами привычного распорядка, многие дети совершают импульсивные покупки: чипсы, жвачку, шоколад, мороженое. Чтобы помочь ребятам преодолеть соблазн купить ненужные или слишком дорогие продукты, специалист по правильному питанию произвел итоговую оценку покупок.

В завершении программы для ребят состоялся кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд из продуктов, приобретенных в супермаркете. Под руководством известного шеф-повара дети самостоятельно приготовили вкусный ужин из нескольких блюд: грибной крем-суп, куриный рулет с печеными овощами и шарлотку на десерт.

«Одна из основных задач, с которой рано или поздно сталкивается каждый выпускник детского дома, — быт. Дети привыкают к тому, что их быт уже подготовлен, поэтому в самостоятельной жизни для них бывает не всегда просто решить простые бытовые вопросы: грамотно выбрать и купить продукты, приготовить вкусную и здоровую пищу, распределить деньги на покупки. Наша задача — дать ребятам максимальные знания во всех бытовых вопросах, которые дети обычно получают от родителей. Именно поэтому мы не первый год с удовольствием принимаем участие в проектах УБРиР «Дети верят в чудо» по социальной адаптации и всегда получаем позитивные отзывы от наших ребят», — рассказала Любовь Третьякова, заместитель директора по воспитательной и реабилитационной работе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Богдановича.

«В УБРиР уже десять лет действует благотворительная программа «Дети верят в чудо» для воспитанников детских домов. Мы стали одним из первых бизнесов, который начал целенаправленную работу по социальной адаптации ребят к самостоятельной жизни. В 2018 году мы обновили концепцию программы и включили в нее наиболее востребованные и практичные проекты. Сегодняшняя «Азбука покупок» стала первой из серии специальных мероприятий, которые позволяют детям на практике научиться жизненно необходимым процессам и создать благоприятные условия для включения в социум. В ближайшее время мы запустим проекты по правовой и финансовой грамотности, профориентации, коммунальным вопросам и другие», — отметила Елена Юрина, директор по связям с общественностью УБРиР.