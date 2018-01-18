По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного биткоинам, 13% опрошенных россиян предметно интересуются этой криптовалютой, 9% слышавших о них хотели бы их купить, 14% слышали только сам термин. Еще 30% заявили, что впервые слышат такое слово. Но уровень информированности о том, что на самом деле можно делать с биткоинами, невысок.

Среди тех, кто слышали о биткоинах, только треть уверена, что их может приобрести любой желающий, при этом 16% считают, что они запрещены в России. Хотя 40% участников опроса сказали, что знают, о возможности приобрести товары и услуги за криптовалюту, а также о незаконности обналичивания биткоинов в РФ (44%).

По словам ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМ Олега Чернозуба, у профессиональных инвесторов есть такое правило - если курс какого-то актива стали обсуждать в телепрограммах для домохозяек, значит, он скоро рухнет.

«Биткоины» стремительно приближаются к этому статусу. Пользуясь возможностью, я бы предостерег наших сограждан от игр в «криптовалюты». Главная проблема в том, что они не имеют т.н. «конечного спроса». Даже самыми «бумажными» деньгами вы можете как минимум заплатить налоги тому правительству, которое их выпустило. И оно будет обязано принять «свою» валюту! Никто не обязан принимать к оплате т.н. «криптовалюты». Именно поэтому это и не «валюта»! Со всеми вытекающими…», - пояснил он.