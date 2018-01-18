По итогам 2017 года портфель ВТБ Факторинг вырос в 1,5 раза до 135 млрд рублей, показав самый большой прирост объема на рынке факторинга.

ВТБ Факторинг шестой год подряд подтверждает лидерство на российском рынке факторинга с долей рынка порядка 30%. Таковы предварительные данные Ассоциации факторинговых компаний, говорится в пресс-релизе компании.

По словам Антона Мусатова, генерального директора ВТБ Факторинг, таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе команды группы ВТБ, основанной на индивидуальном подходе к формированию уникальных решений, а также на финансировании кредиторской задолженности по операциям Supply Chain Finance и развитии долгосрочного факторинга.

В этом году компания планирует уделять особое внимание дальнейшему повышению эффективности бизнеса через цифровые каналы, сохранению высокого уровня удовлетворенности клиентов и высокого операционного результата. Также начнется дополнительная активная работа в сегменте среднего и малого бизнеса.