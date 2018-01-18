Прибыль Внешэкономбанка от инвестирования пенсионных средств граждан в 2017 году составила 150 млрд рублей, говорится в материалах госкорпорации. Доходность эксперты оценили в 8,7% годовых, что в 3,5 раза превышает прошлогоднюю инфляцию (по данным Росстата, она составила 2,5%), пишут «Известия».



ВЭБ по умолчанию управляет пенсионными накоплениями граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемые «молчуны»). С 2014 года все взносы на пенсионные накопления заморожены и полностью направляются на страховую часть пенсии. В распоряжении управляющей компании ВЭБа находится 1,9 трлн рублей будущих пенсионеров, следует из материалов.



Основную прибыль принесли ценные бумаги. Объем вложений в государственные и корпоративные облигации составил 1,4 трлн рублей. На депозитах в кредитных организациях корпорация разместила 268 млрд рублей.

В 2016 году ВЭБ заработал будущим пенсионерам больше, чем в 2017-м, — 196 млрд рублей. Директор департамента доверительного управления Внешэкономбанка Александр Попов отметил, что корректно сравнивать не объемы заработанных денег, а именно отличие доходности от инфляции. В 2016 году заработок банка от инвестирования страховой части пенсий в два раза превысил рост цен того периода и составил 10,53%. Но главная задача ВЭБа — не зарабатывать, а обеспечивать сохранность пенсионных накоплений, пояснил Попов. Госкорпорация в своей стратегии инвестирования придерживается консервативной модели.

В этом году заработок от инвестирования пенсионных средств «молчунов» снизится, уверены аналитики.



«Показатель госкорпорации выше, чем ставки по краткосрочным депозитам в крупнейших банках. Если сравнивать с долгосрочными вкладами, например трехлетними, то такой уровень процентной ставки можно назвать рыночным, — полагает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. — Я думаю, что в этом году доходность будет меньше. Но все равно ВЭБ, на мой взгляд, должен обеспечить доход не ниже уровня ключевой ставки ЦБ. А это порядка 7–7,5% к концу года».



С ней согласен замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. По его прогнозу, доходность в 2018 году, скорее всего, будет падать, поэтому и показатель управляющей компании Внешэкономбанка снизится, но не ниже 7%. Таким образом, доходность в этом году почти в два раза превысит прогнозируемую инфляцию, резюмирует эксперт.