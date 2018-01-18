В Ставрополе вынесен приговор участникам организованной вооруженной группы, которые признаны виновными в том числе в разбойных нападениях на кредитные организации. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Собранные главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителям Ставропольского края Геннадию Демченко, Алексею Диденко и Тимуру Шуанову. Они признаны виновными в совершении в составе организованной вооруженной группы (банды) тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с разбойными нападениями на кредитные организации и незаконным оборотом оружия», — говорится в сообщении.

Как следует из релиза, правоохранители вышли на фигурантов в ходе расследования дела о вооруженном нападении на Новоселицкий районный отдел полиции в апреле 2016 года. Сами нападавшие — Заур Акаев, который во время отсидки за ранее совершенное убийство стал приверженцем радикального течения ислама, и еще несколько привлеченных им лиц — погибли, в связи с чем их уголовное преследование было прекращено. «Не сумев проникнуть в здание, указанные лица через окна забросили в служебные помещения отдела ручные гранаты, после чего привели в действие закрепленные на телах «пояса шахидов» и погибли на месте», — поясняют в СК.

Были установлены жители краевого центра Демченко и Шуанов, которые сбыли Акаеву боевые гранаты, впоследствии примененные при нападении на отдел полиции. В ходе расследования также была установлена причастность Демченко и Диденко к совершению ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе трех вооруженных нападений в составе банды в апреле 2016 года на кредитные организации Ставрополя, в ходе которых преступники, угрожая применением опасного для жизни насилия, открыто завладели денежными средствами.

Все уголовные дела о преступлениях, совершенных Демченко, Диденко и Шуановым, были соединены в одно производство. Фигурантам были предъявлены обвинения более чем по 15 эпизодам преступной деятельности.



Ставропольский краевой суд дал Демченко и Диденко 20 и 17 лет колонии особого режима соответственно, Шуанову — 3,5 года колонии-поселения.