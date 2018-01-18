Российское правительство приняло решение о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам, говорится в материалах Минфина.



«Опорный банк будет являться основной кредитной организацией по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов, включая осуществление банковского сопровождения, проведение расчетов с подрядчиками — оборонными предприятиями, а также их кредитование», — отмечается в документе.

Как подчеркнули в ведомстве, новый банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов. В ближайшее время будут завершены необходимые корпоративные процедуры для передачи банка в собственность Российской Федерации.

Как писала ранее газета «Коммерсант», банк «Российская Финансовая Корпорация» стал основным кандидатом на роль специализированного банка по обслуживанию ОПК. Кроме того, рассматриваются Связь-Банк и Новикомбанк.