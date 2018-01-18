Бывший председатель правления и акционер одного из российских банков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, задержан правоохранительными органами Монако. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.



Вместе с тем имя и фамилия экс-банкира, а также название кредитной организации, которую он возглавлял, не уточняются. Согласно данным телеканала «РЕН ТВ», задержанный — бывший президент Инвестторгбанка Владимир Гудков. Ранее он был объявлен в международный розыск.

Задержанный совместно с соучастниками организовал заключение договора купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет организации-контрагента денежные средства в размере 500 млн рублей. В целях сокрытия противоправного деяния фигуранты перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемых к нескольким аналогичным деяниям.

Кроме того, злоумышленники заключили кредитные договоры с юридическими лицами, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности.

Сотрудники правоохранительных органов установили причастность бывших председателя правления, его заместителя и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка, а также бывших руководителя департамента кредитных операций и внештатного работника указанного учреждения к совершению указанных противоправных деяний.

Руководитель финансового учреждения был объявлен в международный розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно.

В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию России.