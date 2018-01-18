В мобильном банке « Уралсиба» стал доступен заказ дебетовых и кредитных карт, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Клиенты банка «Уралсиб» получили возможность подавать заявки на оформление дебетовых и кредитных карт в мобильном банке — выпуск основной или дополнительной карты, а также перевыпуск имеющейся карты. Для того чтобы подать заявку, клиенту необходимо обновить мобильный банк», — говорится в сообщении.

Срок выпуска дебетовой карты занимает семь рабочих дней. Заявка на кредитную карту рассматривается до двух рабочих дней, в случае одобрения заявки через семь рабочих дней карту можно получить в отделении «Уралсиба», добавили в пресс-службе.