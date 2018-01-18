В Кабардино-Балкарии выявлен факт незаконного получения кредитов предпринимателем. Об этом сообщается на сайте МВД.

В релизе уточняется, что возглавляемая фигурантом фирма занимается продажей строительных материалов. Как было установлено, в 2011 году мужчина с целью получения кредитов представил в региональный филиал одного из банков недостоверные сведения о стоимости залогового имущества, хозяйственном положении и финансовом состоянии предприятия, в результате чего незаконно получил два кредита на общую сумму 70 млн рублей.

В дальнейшем предприниматель своих обязательств по обслуживанию и возврату кредитов не выполнил, в результате чего с учетом процентов и пени причинил финансовому учреждению ущерб в размере более 100 млн рублей.



В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 176 Уголовного кодекса РФ («Незаконное получение кредита»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.